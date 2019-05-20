Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-133 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavlak)Kg51,5051,50Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,9538,50Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,00 58,00Antep fıstığı içi (boz iç)Kg100,00 133,00 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg99,00110,00Badem içi (tatlı)Kg54,0055,42Kuru üzüm (siyah)Kg 10,0016,50Yeşil mercimekKg4,174,29Nohut (naturel)Kg3,95 3,95Bulgur (köftelik)Kg2,702,97