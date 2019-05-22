Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90- 99,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi(kavrulmuş)Kg90,0099,95 Antep fıstığı (kavlak)Kg40,00 40,00 Kuru üzüm (Besni)Kg 21,00 21,00Kuru üzüm (siyah)Kg17,00 17,00 Kırmızı pul biber Kg 15,0017,04 Reyhan Kg24,50 24,50 Dağ kekiği Kg 8,00 8,00Kekik Kg10,00 14,50 Kimyon Kg8,00
17,00 Sumak Kg15,00
15,00
Nane (kuru)Kg 11,00
15,50
Fasulye (dermason)Kg 9,00
9,00
Nohut (naturel)Kg 2,90
3,35
Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,06
4,15