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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-130 lira arasında işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,00 37,50Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00130,00 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg93,0098,00Antep fıstığı (meverdi iç)Kg100,00 110,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,0061,00Sert buğday (Güneydoğu)Kg1,741,83
Sert buğday (İç Anadolu)Kg1,701,75Ekmeklik buğdayKg1,251,40Nohut (naturel)Kg2,102,60
MısırKg1,22
1,26
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Antep FıstığıBorsaGaziantepGTB
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