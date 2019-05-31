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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100 ila 142,87 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100 ila 142,87 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,0043,00Antep fıstığı (kavlak)Kg38,9441,17 Antep fıstığı (boz kavlak)Kg43,0050,12Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg49,0071,50Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00142,87Antep fıstığı içi (meverdi)Kg120,00120,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 8,008,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg58,00 70,00 Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg80,00
111,00 Badem ici (tatlı)Kg50,00
50,00
Kuru üzüm (siyah)Kg14,6019,00Zeytinyağı (ham)Kg12,00
15,00
Dana eti (karkas)Kg28,50
31,00
Kuzu eti (gövde)Kg39,0039,00
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Anahtar Kelimeler:
Boz IçFıstıkGTB
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