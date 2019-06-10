GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 35,4442,75 Antep fıstığı (kavlak)Kg 41,75 43,73Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 48,00 48,00Antep fıstığı (kavrulmuş ekstra)Kg 76,00 76,00Antep fıstığı (boz iç)Kg 100,00 140,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg97,00112,50 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 90,0090,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg85,00 113,86Antep fıstığı (sıra iç)Kg 55,00 55,00Antep fıstığı içi (kırık)Kg20,00 26,00 Karışık çerezKg 41,20 111,58 Ceviz içi Kg52,00 52,00 Badem içi (tatlı)Kg 45,00 64,00 Fındık içi Kg44,00 50,00
Fındık içi (kavrulmuş)Kg 49,00
50,00Kuru üzüm (siyah)Kg 20,00 20,00
Soğan (kuru)Kg 1,28
1,51Sarımsak (kuru)Kg9,50
10,20
Dana eti (karkas)Kg28,42
28,50
Kuzu eti (gövde)Kg36,00
42,65