GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 111,75-115,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,4058,38Antep fıstığı (boz iç)Kg111,75115,85Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg86,5086,50Antep fıstığı (sıra içi)Kg55,0055,00Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)Kg12,5012,50Ay çekirdeği (kavrulmuş)Kg9,049,04 Nohut (naturel)Kg 3,203,20Mısır Kg1,191,30Buğday Kg1,301,56Arpa Kg1,211,21Kepek (buğday)Kg0,981,19