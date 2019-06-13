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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 111,75-115,85 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 111,75-115,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,4058,38Antep fıstığı (boz iç)Kg111,75115,85Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg86,5086,50Antep fıstığı (sıra içi)Kg55,0055,00Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)Kg12,5012,50Ay çekirdeği (kavrulmuş)Kg9,049,04 Nohut (naturel)Kg 3,203,20Mısır Kg1,191,30Buğday Kg1,301,56Arpa Kg1,211,21Kepek (buğday)Kg0,981,19
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Anahtar Kelimeler:
Boz IçFıstıkGTB
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