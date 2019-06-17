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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 92,50-110 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığı kilogramı 92,50-110 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,50 40,00Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)Kg66,17 66,17 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 50,0063,75 Antep fıstığı (boz iç)Kg115,00 115,00 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 92,50110,00Ceviz içi Kg50,0060,00Ceviz içi (kırık)Kg 23,0031,00Badem içi (tatlı)Kg 66,36 66,36Fındık (kabuklu)Kg14,50 38,00Fındık içi Kg 37,0039,50 Fındık içi (kavrulmuş)Kg42,00 53,50Susam Kg16,0016,00
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantepGTB
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