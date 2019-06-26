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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 121,20 - 140,00 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 121,20 - 140,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 44,02 44,02Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg52,0053,00Antep fıstığı (boz iç)Kg121,20140,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 108,00112,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 104,00 115,00Badem içi (tatlı)Kg50,00 50,00 Dana eti (karkas)Kg 28,96 30,00Kuzu eti (gövde)Kg 36,00 37,00Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg3,30 3,30 Kırmızı mercimek (iç) Kg 3,70
4,15
Nohut (naturel)Kg2,79
2,79

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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantepGTB
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