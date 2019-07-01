GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-148 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00148,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,00 42,28Antep fıstığı (kavlak)Kg43,00 45,47 Antep fıstığı (boz kavlak)Kg47,25 48,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,00 73,75Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)Kg173,25 173,25 Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg59,50 115,00 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 108,00120,00 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 84,00115,00Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg75,0075,00Kuru üzüm (siyah)Kg18,50 18,50 Dana eti (karkas)Kg27,00 29,00Nohut (9 mm)Kg8,34
8,45Nohut (8 mm)Kg 4,50
5,20Fasulye (dermason)Kg 8,83
9,28Barbunya Kg9,91
9,91