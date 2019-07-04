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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 112,75-130 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 112,75 - 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 53,4065,00Antep fıstığı (boz iç)Kg112,75130,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 85,00105,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 77,00105,50 Antep fıstığı (sıra iç)Kg63,0063,00Badem içi (tatlı)Kg45,0068,00Fındık içi Kg45,0050,00Fındık içi (kavrulmuş)Kg45,0050,00Kuru üzüm (siyah)Kg 22,0022,00Erik (kuru)Kg 8,5022,00
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGaziantepGTB
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