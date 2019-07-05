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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-130 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110-130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg110,00130,00Antep fıstığı (meverdiKg100,00105,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0094,00Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg6,50 10,00Dana eti (karkas)Kg 30,0033,50Koyun eti (gövde)Kg35,00 40,00Kuzu eti Kg30,0040,00Ciğer Kg17,0017,00Buğday (sert)Kg 1,77 1,90Buğday (yumuşak)Kg 1,321,42
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantepGTB
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