GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 112- 127 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç) Kg112,00127,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-ekstra)Kg48,67 48,67 Antep fıstığı (boz kavlak)Kg55,42 55,42 Karışık çerezKg 27,95 62,20 Ceviz içi Kg 45,10 47,06 Ceviz (kuru-kabuklu)Kg17,77 17,77 Kuru üzüm (siyah)Kg 11,00 15,20
Zeytinyağı (ham)Kg10,00
16,50
Zeytinyağı (naturel)Kg10,00
15,00
Kuru soğan Kg1,50
1,50
Sarımsak (kuru)Kg2,00 5,00 Dana eti (karkas) Kg26,00
28,50Buğday Kg 1,39
1,86