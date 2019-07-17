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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 38,50 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 38,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavlak) Kg39,8842,15Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg38,5038,50Antep fıstığı içi (kavrulmuş-elekaltı)Kg62,0062,00Kırmızı pul biberKg15,0019,50Dana eti (karkas)Kg29,0029,00Nohut (naturel) Kg2,903,25Kırmızı kabuklu mercimek Kg3,353,35Kepek (buğday)Kg1,041,04Buğday Kg1,341,82Arpa Kg1,281,28
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantepGTB
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