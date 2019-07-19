Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg43,7643,76Biber (kuru dolmalık)Adet0,700,75BuğdayKg1,40 1,80Buğday (kırık)Kg1,001,07Buğday samanı Kg0,350,35İrmik (paketli)Kg2,68 2,68 Makarna (paketli)Kg2,68
2,77
Gaziantep Ticaret Borsası
Kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan işlem gördü
19 Temmuz 2019 Cuma 10:31
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.