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Gaziantep Ticaret Borsası

Kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg43,7643,76Biber (kuru dolmalık)Adet0,700,75BuğdayKg1,40 1,80Buğday (kırık)Kg1,001,07Buğday samanı Kg0,350,35İrmik (paketli)Kg2,68 2,68 Makarna (paketli)Kg2,68
2,77

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Anahtar Kelimeler:
GTBGaziantepAntep Fıstığı
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