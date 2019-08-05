GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg100,00100,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 110,00 110,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 57,0062,00Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 50,00 50,00Antep fıstığı içi (boz sualtı )Kg24,00 24,00 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 40,00 40,00Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,05 5,00 Buğday (aşurelik)Kg 1,99 2,80Bulgur (köftelik)Kg 2,70 3,10Bulgur (pilavlık)Kg 3,10 3,10İrmik (paketli)Kg 2,803,07 Pirinç (dökme)Kg 4,42 4,42Pirinç (baldo)Kg4,73 5,26