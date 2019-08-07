GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 115 ila 138 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg115,00 138,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,89 41,29Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 57,0067,00 Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg112,00 115,00 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg90,00 111,00Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg64,00 64,00 Kuru üzüm (siyah)Kg 17,50 17,50Kırmızı pul biber Kg16,50 28,00Dana eti (karkas)Kg 29,00 29,85Buğday Kg1,52 1,78Arpa Kg 1,19 1,19
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,10
3,30