Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 45,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg45,70 45,70 Kuru üzüm (siyah)Kg 22,00 22,00Kırmızı mercimek (iç)Kg4,35 4,35 Nohut (naturel)Kg2,80 3,20Dana eti (karkas)Kg 29,3731,00Bulgur (pilavlık)Kg 2,50 2,80Bulgur (köftelik)Kg 2,502,80Bulgur (çekilmiş)Kg 2,80 2,80Buğday (sert)Kg 1,60 1,74Buğday Kg 1,36 1,75