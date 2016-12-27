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Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreteri Göçer istifa etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Genel Sekreteri Halil Göçer, görevinden istifa etti.Göçer, yaptığı yazılı açıklamada, 118 yıllık Gaziantep Ticaret Odasının görkemli tarihinin 34 yıllık süresinde GTO'nun her kademesinde...

Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreteri Göçer istifa etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Genel Sekreteri Halil Göçer, görevinden istifa etti.

Göçer, yaptığı yazılı açıklamada, 118 yıllık Gaziantep Ticaret Odasının görkemli tarihinin 34 yıllık süresinde GTO'nun her kademesinde çalışarak, 8 yıl süre ile de genel sekreter olarak hizmet vermenin onurunu yaşadığını belirtti.

Bu dönem süresince ve özellikle son dönemlerde GTO'nun yaşadığı sıkıntılarda hep görevimin başında kaldığını anımsatan Göçer, "Bu süreçte şahsımla ilgili çok olumlu eleştirilerin yanında, olumsuz görüş ve söylemlere de maruz kaldım. Tek amacım, GTO gibi bir kurumun bu süreci en az hasarla atlatılmasını sağlamaktı. Geçtiğimiz günlerde yapılan ve odaya yakışır bir olgunluktaki seçimle yeni yönetimimiz iş başına geldi. Bazılarının söylediği gibi koltuğa yapışmak gibi bir şahsiyetim olsaydı, şimdi seçilmiş olan yönetim kurulu ile de bunu uzun süre yapardım." ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim kurulunun şahsına tevazu göstererek, çalışmaya devam etmesi hususundaki talepleri de kendisini fazlasıyla onore ettiğini bildiren Göçer, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle tamamen kendi irademle ve misyonumu tamamladığımı düşünerek, GTO'daki bu şerefli genel sekreterlik görevimden istifa ediyorum. Görevim süresince bana destek olan, başta oda personeline, eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ve ekibine, son Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık ve yönetim kurulu üyelerine, geçmiş dönem Meclis Başkanı Mustafa Geylani, Zeki Yağcı, Ali Yener ve son Meclis Başkanım Settar Konukoğlu, ilimizin çok değerli valisi Ali Yerlikaya'ya, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına, tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, 17 bine yakın GTO üyelerine, meclis ve meslek komite üyelerine ve siz değerli basın mensuplarına saygılarımı sunarım."

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Gaziantep Ticaret OdasıGTOGTO Genel SekreteriHalil Göçer
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