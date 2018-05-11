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Gaziantep'e fıstık işleme tesisi kurulacak

- GTB ve TÜBİTAK-MAM iş birliğiyle, Gaziantep’te, Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi kurulmasına yönelik protokol imzalandı

Gaziantep'e fıstık işleme tesisi kurulacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu- Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) iş birliğiyle, Gaziantep’te, Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi kurulmasına yönelik protokol imzalandı.

GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK MAM’ın, IPA INNOFOOD CENTER (Gıda Yenilikçilik Merkezi) projesi kapsamında hayata kazandırılacak tesisin protokol imza töreni, TÜBİTAK’ın Kocaeli- Gebze’deki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Cihaz ve ekipman alımlarıyla birlikte yaklaşık bütçesinin 1,7 milyon avro olması beklenilen, ‘Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi"nin proje protokolü, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve TÜBİTAK- MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan arasında imzalandı.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, burada yaptığı konuşmada, Antep Fıstığı İşleme Tesisinin bölge ekonomisine sağlayacağı katkıya değindi.

Sabrın, şükrün ve bereketin sembolü olarak kabul edilen Antep fıstığının bölgede on binlerce insanın en önemli geçim kaynaklarının başında geldiğini kaydeden Akıncı, Türkiye Antep fıstığı üretiminin yaklaşık yüzde 90’ının Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Antep fıstığı rekoltesinin artması ve daha modern tesislerde işlenerek pazar payının genişletilmesinin bölge ve ülke ekonomisi adına büyük önem taşıdığına dikkat çeken Akıncı, "Pilot Antep Fıstığı İşleme Tesisi, Antep fıstığı sektörü için bir ilk olma özelliği taşıyor. İlimizdeki ve bölgemizdeki kırsal kalkınmaya katkı sunacak olan bu tesis, fıstık işlemedeki geleneksel yöntemlerin yerini daha modern teknolojilere bırakmasına ve ürünün kalitesinin daha sağlıklı korunmasına olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan ise sanayicilere Ar-Ge çalışmalarında sağlayacakları avantajlar hakkında bilgi verdi.

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