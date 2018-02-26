Gaziantep'in tarımsal ihracatı 2 milyar doları aştı

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'ten 2017'de 2 milyar 69 milyon dolarlık tarımsal ürün ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün 2017 raporundan derlediği bilgiye göre, 2004 yılında 109 ülkeye 111 kalemde 262 milyon dolarlık tarımsal ürün ihracatı yapan Gaziantep, 2017'de 132 ülkeye 134 çeşit ürün satarak 2 milyar 69 milyon dolar elde etti.

Kentin tarımsal ürün ihracatı 2004-2017 döneminde yüzde 700 arttı. Aynı dönemde Türkiye'nin tarımsal ürün ihracatı ise yüzde 180 artış gösterdi.

Geçen yıl en çok hububat ve bakliyat ürünleri ihracatı yapan Gaziantepli sanayiciler, meyve ve sebze mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında da ön sıralarda yer alıyor.

Hububat, bakliyat ve yağlı tohum ürünleri ihracatında da önemli söz sahibi olan Gaziantep, geçen yıl bu alanda 1 milyar 446 milyon 562 bin dolar ihracatla Türkiye ikincisi oldu.

Gaziantep geçen yıl da 536 bin 587 tonluk ihracatıyla 817 bin 690 ton olan Türkiye makarna ihracatının yüzde 68'ini, 4 bin 632 ton olan Antep fıstığı ihracatının 2 bin 278 tonla yüzde 49'unu, 86 bin 699 ton olan irmik ihracatının 49 bin 812 tonla yüzde 58'ini gerçekleştirdi.

En fazla gıda ürünü ihracatı ise sırasıyla Ortadoğu ve Afrika ülkeleri, Türk cumhuriyetleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika-Asya ve okyanusya ülkeleri ile eski Doğu Bloku ülkeleri oldu.

- "Tarımsal sanayi çok daha ileride"

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep gibi tarıma dayalı sanayisi çok gelişmiş bir ilde tarımı yönetmenin çok büyük sorumluluğu da beraberinde getirdiğini söyledi.

Kentin tarım alanı ve tarımsal üretimini, tarımsal sanayisi ile kıyasladıklarında işin sanayi ayağının çok daha ileride olduğunu ifade eden Karayılan, "Çünkü sanayide sadece ilimizde üretilen ürünler değil, civar illerde üretilen ürünler de işlenmektedir. Keza ihracat rakamlarına baktığımızda ülkemiz tarımsal ihracatının yüzde 10'u ilimizden gerçekleşmiştir. İlimizde ise toplam ihracatın yüzde 32’sini tarımsal ihracat oluşturmaktadır. 2017 yılı rakamlarına göre ilimiz makarna, Antep fıstığı ve irmik ihracatında ilk sırayı almıştır. Geçtiğimiz iki yılda un ihracatında üst üste Türkiye şampiyonu olmuştur." diye konuştu.

Karayılan, tarımsal sanayinin bu kadar gelişmiş olmasında, girişimci ruhuyla öne çıkan Gazianteplilerin gayret ve çalışkanlığının rol oynadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunu desteklemek adına göreve geldiğim ilk yıl, tek kalemde 500 ton gerçekleştirilebilen un ihracatını 22 bin tona çıkardık. Tarıma değer katmak prensibinden hareketle, görevi devraldığım günden beri çıtayı hep daha fazla yükseltmeye çalıştık. Başarının iyi bir motivasyondan geçtiği bilinciyle personelimizle halı saha futbol turnuvası, sinema etkinliği, iftar yemekleri gibi çeşitli etkinliklerde birlikte kaliteli zaman geçirdik. Köy köy dolaşıp çiftçilerimize verdiğimiz eğitimlerin neticesinde ülkemiz Antep fıstığı ve nane üretiminde birinci, kırmızıbiber ve sarımsak üretiminde ikinci olduk. Çok gelişmiş olan tarımsal sanayimize yeni ufuklar açabilmek, çiftçilerimizin refah seviyelerini artırabilmek için katma değeri yüksek alternatif ürünleri ilimize adapte etmeye çalıştık. Moringa bitkisini Türkiye’de ilk defa ilimizde yetiştirdik. Stevia (şekerotu) bitkisini tüm ilçelerimizde yetiştirdik. Buğdaya alternatif kinoa bitkisini çiftçilerimizle tanıştırdık. Telli sistem modern bağ kurulumu ile ilgili projeler yaparak verim ve kaliteyi artırdık."

Yıllar bazında azalma gösteren nohut ve mercimek ekim alanlarını artırmak ve kenti yeniden nohut-mercimek ambarı yapmak için bu ürünleri tüm ilçelerde destekleme kapsamına aldırdıklarını aktaran Karayılan, hayvancılık konusunda da önemli adımlar atıldığını bildirdi.



