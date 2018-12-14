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Gaziantep'in yıl sonu ihracat hedefi 7 milyar dolar

- GSO Başkanı Adnan Ünverdi: - ''Gaziantep üreten bir şehir. Kent olarak kasım ayında 665 milyon 637 bin dolar ihracatımızla, aylara göre tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Hem tarihi rekor kırdık, hem de Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat yapma başarısını gösterdik. İnşallah bu yıl sonunda da 7 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağız"

Gaziantep'in yıl sonu ihracat hedefi 7 milyar dolar
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in yıl sonu ihracat hedefinin 7 milyar dolar olduğunu belirtti.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve beraberindeki heyet, GSO'yu ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye'nin üretim ve ihracatını artırmaya yönelik projelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi, ziyarette yaptığı konuşmada, "Gaziantep üreten bir şehir. Kent olarak kasım ayında 665 milyon 637 bin dolar ihracatımızla aylara göre tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Hem tarihi rekor kırdık, hem de Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat yapma başarısını gösterdik. İnşallah bu yıl sonunda da 7 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli sorunlarından birinin sanayide kalifiye elaman sıkıntısı olduğunu kaydeden Ünverdi, bu konuya çözüm bulma adına Mesleki Eğitim Merkezini kurduklarını aktardı.

Gaziantep ve Kilis illerinin iş birliğiyle Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş çalışmalarının devam ettiğini belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

"Türkiye'de iki şehir arasında kurulması açısından bir ilke imza atılan projeyle bölgemizin kalkınması ve sanayisinin gelişmesi ivme kazanacak. Ayrıca, Hassa-Dörtyol Tünel Projesi ve otoyol bağlantısının gerçekleştirilmesiyle birlikte İskenderun Limanı'na ulaşım kısalacak, Gaziantep ve Kilisli sanayicilerin yanı sıra bölge iş adamları zaman ve maliyetler açısından büyük tasarruf yaparak, rekabet üstünlüğü elde edecek. Uluslararası yatırımcıları buraya yatırım yapmaya davet ediyoruz."

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da yurt içinde ve dışında yaptıkları ziyaretlerden edindikleri tecrübelerle ülkenin sanayi üretimine daha fazla katkı sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

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