GAZİANTEP (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, anayasa değişikliğiyle ilgili, "Türkiyenin bölünmesi riskini, koalisyonlarla ülkenin yönetilmez hale getirilmesini önlemek adına Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili düzenlemeyi gündeme getirdik." dedi.

Tüfenkci, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından Şehitkamil Kongre Merkezinde düzenlenen "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Gaziantepli sanayicilerin zorlu mücadelelerin adamları olduğunu belirterek Gaziantep'in her zaman Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin geçmişten bugüne pek çok terör örgütünün saldırısıyla karşılaştığını ancak Allah'ın izniyle bu milletin kahramanca vatanını, devletini, demokrasisini korumayı bildiğine işaret eden Tüfenkci, sanayicinin önünün açılması noktasında pek çok talep olduğunu belirterek, sanayicinin her zaman arkasında ve yanında olduklarını vurguladı.

- Sanayiciye kredi kolaylığı

Bakan Tüfenkci, 65. hükümet olarak özel ve reel sektörün önünü açmak için çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kredi ve borçlarınızın yeniden yapılandırılması ihtiyacınız var. Yeni ihracat pazarlarına açılmada desteğe ihtiyacınız var, işverenin üzerine bindirdiğimiz yükler var. İşverenin üzerindeki yükü almak için getirdiğimiz birçok teşvikten de, tüccarımın, sanayicimin faydalanmadığını da görüyorum. Hatta ucuz kredilerden faydalanma noktasında geri durduklarını görüyoruz. Bunu almamalarında bazı engellerin olduğunu düşünüyorum. Hükümet ve bürokrasi olarak birçok engel çıkarıyoruz. Onun için biz bu noktada bizler de dedik ki; 1 Ocak 2017'den itibaren siz menkul mallarınızı da teminat olarak gösterebilirsiniz. Siz makinalarınızı da teminat olarak gösterip bankadan kredi alabileceksiniz. Bankaları da çağırdık, konuştuk. Düzenlemeyi ona göre yaptık. Sizin pek çok imkanınız var. Öyle karamsarlığa gerek yok. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Siz çalışırsınız, üretirsiniz biz sizin önünüzü açarız."

-"Sanayicinin, tüccarın önünü açmak için çalışıyoruz"

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki sınır kapısını yeniden düzenleyeceklerini, Sarp ve Habur sınır kapılarında yeni bir düzenleme yaptıklarını, söz konusu sınır kapılarındaki işlemlerin artık bir noktada yapılacağına dikkati çeken Tüfenkci, söz konusu projenin bittiğini çok yakında ihalesinin yapılacağını bildirdi.

Tüfenkci, sanayiciden, tüccardan ne talep geliyorsa onu çözmek, önlerini açmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Tüfenkci, "Sicil affı konusunda talepler vardı. Meclis komisyonundan geçirdik inşallah en yakın zamanda yasalaşacak. Türkiye'nin üreterek, reel sektöre dayanarak büyümesi lazım. Gaziantep sanayi şehri olduğu gibi aynı zamanda tarım şehri. Lisanslı depoculuk konusunda da teşvik ve destek veriyoruz. Buradaki ürünlerin borsalarda da işlem görmesi için ürün ihtisas borsasını hayata geçiriyoruz Türkiye'de. Antep'teki fıstık fiyatlarının veya Malatya'daki kayısı fiyatlarının gerçekçi anlamda belirlenmesi açısından ürün ihtisas borsası önemli olacak." diye konuştu.

Tüfenkci, anayasa değişikliği konusuna da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin bölünmesi riskini, koalisyonlarla ülkenin yönetilmez hale getirilmesini önlemek adına cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili düzenlemeyi gündeme getirdik. MHP ile de anlaştık. Güçlü bir Türkiye istiyorsanız, bu coğrafyayı en iyi Gaziantepliler bilir. Yanı başımızda Suriye'de, Irak'ta hangi oyunların oynandığını en iyi sizler biliyorsunuz. Onun için bu ülkenin bekasına sahip çıkma adına, güçlü Türkiye olma adına, adım atmalıyız. Hızlı kararlar hızlı hareket etme adına inşallah cumhurbaşkanlığı sistemine sahip çıkarsanız, anayasa değişikliğine sahip çıkarsanız, bunu kısa zamanda gerçekleştirdikten sonra ülkemizin önü açık. Bu ülkeye inanarak çalışanlarla beraber daha iyi yerlere geleceğiz."