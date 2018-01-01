Gaziantepli firmalar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ihracat ve e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla "e-ticaret Atağı Projesi" başlattı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, oda üyeleri, proje sayesinde 1 yıl boyunca uluslararası piyasalarda daha fazla müşteriye ulaşacak.

Bu kapsamda üyeler, düzenlenen faaliyetler aracılığıyla e-ticaret konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri alacak ve GSOTRADE portalına üyelik hakkı kazanacak.

GSOTRADE portalına üye olan firmalara özel hazırlanacak sayfalarda, 800 ürünü sergileme ve satış hakkı, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Çince dillerinde hizmet, müşterilerine özel şifreli girişle online showroom oluşturma imkanı, 8 farklı kullanıcıyla erişim hakkı, özel dijital katalog oluşturma imkanı, e-ticaret sipariş takip ve raporlama modülü gibi birçok seçenek yer alacak.

- 46 ülkeden milyonlarca ithalatçı bilgisine erişebilecek

Ayrıca portala üye olan firmalar, üretmiş oldukları ürünlere yönelik 46 ülkedeki 4 milyondan fazla ithalatçı arasından doğrulanmış, güvenilir alıcı bilgilerine erişebilecek. İthalatçı firmaların bilgilerine ve ticaret detaylarına ulaşabilecek.

Projede yer almak isteyen firmaların www.gsotrade.com sitesine kayıt yaptırması ve katılım bedelini web sitesinde belirtilen banka hesabına yatırması gerektiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, ticaret ve pazarlama sektörünün teknolojideki değişimden etkilendiğini belirtti.

Geniş müşteri portföyünün firmalara yeni fırsatlar sağladığını ifade eden Göncü, şunları kaydetti:

"E-ticaret ağlarında firmalarımızın daha etkin olmasına ve dijital pazarlama çağına uyum sağlamasına destek olmak için bu projeyi başlattık. Firmalarımızın e-ticaret dönüşümü için eğitim ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Ayrıca firmalarımızın ürettikleri ürüne yönelik 40'tan fazla ülkedeki güvenilir ithalatçı bilgilerine ulaşmalarını sağlayacağız. Yürütülecek bu faaliyetlerin tamamının maliyeti yüzde 70 oranında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenecek. Üyelerimizi bu önemli projede yer almaya çağırıyoruz."