Gaziantepli halıcılar Domotex Hannover 2019'a hazır

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, 70'e yakın ülkeden bin 400'ün üzerinde firmanın iştirakiyle gerçekleştirilmesi beklenen Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'na Gaziantep kökenli 92 markayla katılacaklarını bildirdi.

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, 11-14 Ocak 2019 tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilecek fuarla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Türkiye'nin makine halıcılığı sektöründe zirvede tek başına olduğunu vurgulayan Kaplan, "Türkiye'nin halı üretim ve ihracatının merkezi ise Gaziantep'tir. Dünya halı sektörünün en önemli aktörleri arasında yer alan Gaziantepli halıcılarımız, uluslararası halı fuarlarına katılarak sektördeki pazar paylarını artırırken ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu yıl Gaziantep'ten 61'i halı markası, 31'i halıyla ilgili sektörler ve ilgili kuruluşlar olmak üzere Domotex Hannover 2019'a Gaziantep kökenli 92 markamızla katılıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaplan, halıcıların ulaşımı ve ürünlerin nakliyesinin kolaylaştırılması için her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Ocak Perşembe günü Gaziantep'ten charter uçakla Hannover'e doğrudan uçacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fuar süresince geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Türk halı markalarının sergilendiği stantların ilgi odağı olacağına inanıyoruz. Birçok ülke bizim ürünlerimizi ve 2019 koleksiyonlarımızı merakla bekliyor. Bu fuarlar yeniliklerin ve rakip ülkelerin ortaya koyduğu performansın gözlemlenmesi açısından da büyük önem taşıyor. Gaziantep'ten stant açmayan çok sayıda firma temsilcilerimiz de fuara ziyaretçi olarak katılmaktalar. GAHİB olarak fuara katılan halıcılarımıza hizmet vermek üzere bir info stant açıyoruz. Firmalarımızın her yıl olduğu gibi bu yıl da rakip ülke firmalarıyla rekabeti esas alacaklarına ve fuar süresince birlik ve beraberlik içinde hareket edileceğine dair inancım tamdır."

- "Türkiye bu yıl da lider ülke"



Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyesi ve Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da fuarda metrekare bazında Türkiye'nin geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da lider ülke olduğunu ifade etti.

Kaplan, 106 bin 321 metrekare alana sahip fuarda Türk firmalarının 170 stantta toplam 23 bin 538 metrekare alana yerleştiğini bildirdi.

Kaplan, "Türkiye'den katılan firmaların 92'si yani yüzde 54'ü Gaziantep'ten. Firmaların stant büyüklüğü ise Türkiye için kullanılan alanın yüzde 71,5'ine karşılık geliyor. 2019 yılının sektörümüz için önemli bir yıl olacağına ve yıl sonu hedefimiz olan 2 milyar 500 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaşacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası Başkanı Mehmet Törer de 11-14 Ocak 2019 tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilecek fuarın omurgasını Gaziantepli firmaların oluşturduğunu belirterek, "Fuara yıllar önce sadece ziyaretçi olarak katılırken bugün dev firmalarımızla fuarın omurgasını oluşturacak şekilde katılmamız elbette çok önemli. Geçmişten günümüze harcanan emek ve çabalar bugün sektör lideri olmamızda büyük rol oynamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

