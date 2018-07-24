Gaziantepli iş dünyası temsilcileri Londra'da

LONDRA (AA) - Gaziantep Ticaret Odasına (GTO) kayıtlı iş insanlarından oluşan grup, Londra Yunus Emre Enstitüsünde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İngiltere'nin düzenlediği ikili iş görüşmelerine katıldı.

Etkinlikte, Türkiye'nin Londra Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli ve İngiltere genelinde ekonomik faaliyetlerde bulunan Türk iş dünyasının önde gelen temsilcileri de yer aldı.

MÜSİAD İngiltere Başkanı Nuri Bulgurcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gaziantep'ten iş insanlarının Londra'ya gelerek Türkiye ile İngiltere arasında iş hacminin artırılması yönündeki girişimlerinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

GTO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Delioğlu ise "Fuar kapsamında geldiğimiz İngiltere'de birtakım görüşmelerde bulunduk. MÜSİAD İngiltere Başkanı Sayın Nuri Bulgurcu ve MÜSİAD İngiltere üyeleri ile verimli görüşmeler yaptık. Bu ziyaretimiz bizim açımızdan son derece faydalı oldu." ifadelerini kullandı.

Bu arada, GTO ve MÜSİAD İngiltere temsilcileri ikili iş görüşmeleri öncesinde Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç'le Büyükelçilik rezidansında bir araya geldi.