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Gaziantep'te 26,8 bin dekar alan suya kavuştu

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gaziantep'te geçen yıl 123 milyon 200 bin liralık yatırımla 7 yeni tesisi hizmete açtı - 26 bin 830 dekar zirai arazinin suya kavuşturulmasını sağlayan bu tesislerle ülke ekonomisine yıllık 17,3 milyon lira katkı yapılması bekleniyor - Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Bakanlık olarak hangi şehrimizin neye ihtiyacı varsa belli bir planlama çerçevesinde yatırım yapmaya ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz"

Gaziantep'te 26,8 bin dekar alan suya kavuştu

GAZİANTEP (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Gaziantep'te geçen yıl 123 milyon 200 bin liralık yatırımla 7 yeni tesis hizmete açılarak, 26 bin 830 dekar zirai arazi suya kavuşturuldu. Tesislerin ülke ekonomisine yıllık 17,3 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde yatırımlarına ara vermeden devam eden kurum, Gaziantep'te de özellikle su alanında yeni tesisler açarak vatandaşa hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda kentte geçen yıl 2 baraj, 3 sulama tesisi ve 2 taşkın koruma tesisi hizmete açıldı. Bakanlık bu tesisler için 123 milyon 200 bin lira tutarında harcama yaptı.

Tamamlanan baraj, gölet ve sulama tesisleriyle 26 bin 830 dekar zirai arazi suya kavuşturuldu. Bu tesislerle ülke ekonomisine yıllık 17,3 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Gaziantep'te büyük yatırımlara imza attıklarını bildirdi.

Bakanlık olarak hangi kentin neye ihtiyacı varsa belirli bir planlama çerçevesinde yatırım yapmaya ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını belirten Eroğlu, "Gaziantep'te sadece geçen yıl 7 tesisi hizmete açtık. Burada halihazırda devam eden projelerimiz var. Bu projelerle zirai arazilerimizi suya kavuşturmaya, vatandaşlarımızı ve toprağımızı muhtemel taşkın zararlarından korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


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