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Gaziantep’te buğday hasadı başladı

- 135 bin dekar alanda buğday hasadına başlayan üretici, bir an önce fiyatların açıklanmasını bekliyor

Gaziantep’te buğday hasadı başladı

GAZİANTEP (AA) - İslahiye ilçesinde, 135 bin dekar alanda ekibi bulunan buğdayın hasadına başlandı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, buğdayda hasat sezonunu açtıklarını ve umutlu olduklarını söyledi.

İlçe genelinde 135 bin dekarda buğday, 15 bin dekarda ise arpa yetiştirildiğini aktaran Köse, mevsimsel yağışların güzel geçmesinin dolayı buğdayda rekoltenin daha fazla olmasını beklediklerini kaydetti.

Sulu alanlarda dekar başına 500 ila 700 kilogram, susuz alanlarda ise 300 ila 400 kilogram arasında hasat beklendiğini anlatan Köse, çiftçilerin fiyatların bir ön önce açıklanmasını beklediğini vurguladı.

İlçedeki hasadın başladığı Güllühüyük Mahallesi'ndeki çiftçilerden Yaşar Polat ise bu yıl bereketli bir üretim dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Fiyatların bir an önce açıklanmasını isteyen Polat, kilogram başına 1 liradan ürün satmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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