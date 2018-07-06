Gaziantep'te Hububat Emtia Merkezi kurulacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaklaşık 700 dönüm açık alan üzerinde Hububat Emtia Merkezi kuracaklarını belirterek, "Merkezimizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren tüm hububat tüccarlarımıza hitap etmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Hububat Emtia Merkezi projesine, Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destekleme programı kapsamında hibe desteği ön onayının çıktığını bildirdi.

İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) sağlayacağı 6 milyon lira hibe destekle kurulacak merkezin, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pazarlanması noktasında Gaziantep'e önemli potansiyel kazandıracağını vurgulayan Akıncı şunları kaydetti:

"Emtia Merkezi geniş bir hizmet yelpazesine sahip olacak. Sektörde kümelenmeye katkı sağlayacak ve depolama sorununa köklü çözüm getirecek merkez bu alandaki mevcut potansiyelimizi çok daha üst seviyelere taşıyacak. Yaklaşık 700 dönüm açık alan üzerinde kurulacak Emtia Merkezimizin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren tüm hububat tüccarlarımıza hitap etmesini hedefliyoruz. Elektronik satış salonu, modern laboratuvarı, tüccar ofisleri, depoları ve sosyal tesisleriyle ihtiyaç duyulan birçok donanımı bünyesinde barındıracak merkez bu alanda Türkiye'ye örnek teşkil edecek."

Akıncı, merkezde dünyanın en büyük borsalarından Chicago Ticaret Borsasının satış salonuna benzer bir satış salonu oluşturulacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Satış salonunda büyük dijital ekranlarda ürün fiyatları belirtilecek. Kurulacak akredite laboratuvarlarla hızlıca özellikleri belirlenen ürünler bantlı sistem aracılığıyla tüccarların önüne gelecek. Kantarda tartımı yapılan ürünler, öncelikle pnömatik sistemle laboratuvara analize gönderilecek. Analizi yapılan ürünler sonuçlarıyla birlikte yine satış salonlarındaki bantlı sistem aracılığıyla tüccarlara ulaştırılacak. Satışı gerçekleştirilen ürünlerin özellikleri, fiyatları ve miktarları elektronik ekranlarda ve web-sitesinde anlık olarak yayınlanacak."

Akıncı, proje kapsamında kurulacak depolar sayesinde de çiftçi ve tüccarların ürünlerini muhafaza edebileceklerini bildirdi.