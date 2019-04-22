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Gaziantep'te "kaçak nargile tütünü" operasyonu

- Gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 25 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'te
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ANKARA (AA) - Gaziantep'te gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 25 ton kaçak nargile tütününe el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, nargile tütünü taşıyan bir araç, "araç takip sistemi (ATS)" üzerinden izlemeye alındı.

ATS cihazının uydu üzerinden son sinyal verdiği noktaya gidildiğinde, araçtaki takip cihazının sökülerek yol kenarındaki otoban demirlerine yapıştırıldığı belirlendi.

Kolluk kuvvetleriyle ortak yapılan araştırma sonucunda aracın en son giriş-çıkış yaptığı yerin bilgisi alındı. Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekipler, yerini tespit ettikleri aracın gümrük güvenlik mührünün açıldığını ve araç dorsesinde herhangi bir eşyanın bulunmadığını saptadı.

İstihbarat çalışmalarının ardından başka bir adreste yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon lira olan 25 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

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GaziantepKaçak Nargile TütünüTicaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza
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