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Gaziantep'te pamuk hasadı

- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin pamuk üretim merkezlerinden Gaziantep'te sezonun ilk kütlü pamuk hasadı yapıldı

Gaziantep'te pamuk hasadı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin pamuk üretim merkezlerinden Gaziantep'te sezonun ilk kütlü pamuk hasadı gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Borsasının (GTB) açıklamasına göre, Araban ilçesinde ilk mahsul kütlü pamuk hasadını yapan üreticiler, rekoltenin geçmiş yıllara oranla daha yüksek olmasını bekliyor.

Eski Altıntaş köyünde çiftçi Mehmet Aksu tarafından 80 dönüm arazide yetiştirilen sezonun ilk kütlü pamuğu buradan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne getirildi.

GTB'ye tescil işlemleri için müracaatı yapılan ilk ürün pamuk, Mert-Sa Tekstil tarafından satın alındı.

Burada Gaziantep’te sezonunun ilk pamuk hasadını gerçekleştirmekten mutlu olduğunu dile getiren Aksu, "Köyümüzde kendimize ait 80 dönümlük bir arazide pamuk ekimi yaptık. İlk etapta tarladan toplanan yaklaşık 30 ton pamuğu, sezonun ilk ürünü olarak Gaziantep’e getirdik. Bu sene geçmiş yıllara oranla çok daha yüksek verim ve kalite bekliyoruz." dedi.

Gaziantep’te Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Karaca Türkmen ve Meclis Üyesi Bilal Darı ise üreticilere bereketli ve bol kazançlı hasat dönemi diledi.

Konuşmaların ardından çiftçi Mehmet Aksu’ya, Cumhuriyet altını hediye edildi.

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