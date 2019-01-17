Gaziantep'ten 45 ülkeye makarna ve tekstil makinesi ihracatı

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te 43 yıl önce küçük bir torna atölyesi olarak faaliyete başlayan HEMAKS Makine, bugün yüzde 100 yerli imkanlarla ürettiği tekstil ve makarna makinelerini Hindistan'dan Avustralya'ya kadar pek çok ülkeye satıyor.

HEMAKS Makine Yönetim Kurulu Başkanı Emin Helvacıkara (66), AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte ailelerin çocuklarını belli bir yaşa geldiklerinde meslek sahibi olmaları için tornacı, berber veya lokantacı esnafının yanına çırak olarak verdiğini, Almacı Pazarı'nda esnaf olan babasının da kendisini ilkokul yıllarında bir torna atölyesine gönderdiğini söyledi.

Helvacıkara, çıraklıktan başlayarak ilerlediğini, askerliğini yaptıktan sonra 1976 yılında Gaziantep'te daha çok dokumacıların faaliyet gösterdiği Ünaldı Mahallesi'nde HEMAKS Makine'yi kurduğunu belirtti.

Yetiştiği atölyede dokuma sanayisine yedek parça üretildiğini, kendisinin de bu alana yönelik yedek parçalar, ufak makineler imal etmeye başladığını anlatan Helvacıkara, şöyle devam etti:

"İki erkek kardeşim de benimle birlikte çalışmaya başladı. 1978 yılında aklımıza Gaziantep için çok önemli olan halı sektörüne bir makine yapmak düştü. Bunun çalışmaları bir yıl sürdü. Yerli dokumacı arkadaşlarımız makineyi beğendi, bu alanda çığır açtık. İşlerimiz büyüdü, atölyemizi genişlettik."

Helvacıkara, Türkiye'nin ilk dokuma tezgahını ürettiklerini dile getirerek, Gaziantep, İstanbul, İzmir'in yanı sıra Asya ve Arap ülkelerinde çok sayıda halı fabrikası için makine ürettiklerini ancak 2000'li yıllarda tekstil sektöründe yaşanan krizin ardından gıda sanayisine geçiş yaptıklarını ve makarna makineleri imalatına başladıklarını ifade etti.

- "Avrupalı üreticilerin önüne geçtik"

Makarnanın hem zengin hem fakir sofralarının vazgeçilmezi olduğuna dikkati çeken Helvacıkara, şunları kaydetti:

"Bu alanda bir açık olduğunu fark ettik ve geliştirdiğimiz makinelerle iyi bir başarı elde ettik. Bünyemizdeki mühendislerin tasarladığı, yüzde 100 yerli makineler üretiyoruz. Şu anda 45 ülkeye makine satıyoruz. Aralarında Hindistan, Avustralya, Bangladeş, Cezayir ve Kazakistan'ın da bulunduğu ülkelerde kurmuş olduğumuz 15 fabrika çalışıyor. Bunlar günlük 15-75 ton üretim kapasitesi olan tesisler. Hedefimizi büyük tutmaya gayret ediyoruz. İnanıyorum ki firmamız nesilden nesile aktarılacak. Biz yapmak, başarmak, yabancı ülkelerdeki insanlara kendimizi kabullendirmek zorundayız."

Helvacıkara, müşterilerine Avrupalılar gibi kapris yapmadıklarını belirterek, "Bizde kapris olmadığı için gittiğimiz ülkelerde hep Avrupalı üreticilerin önüne geçtik. Bu yıl Hindistan, Pakistan ve Afrika'da tesis kurulumu sözleşmelerimiz var. Şu anda bizim girdiğimiz pazarlara Avrupalılar giremiyor. Biz girdikten sonra o pazarları kaybettiler. Rakibimiz olan İtalyan bir firma, bizim çalıştığımız pazarda 10 yılda bir makine satabildi, biz aynı bölgede 8 makine sattık. Fiyat olarak aramızda çok fark yok ama kapris yapmamamız, hem servis hem de montaj aşamasındaki kolaylıklarımız bizi öne çıkarıyor." dedi.



