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Gazprom, Mavi Akım'ı 15-23 Mayıs'ta bakıma alıyor

MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom'un, 15-23 Mayıs tarihlerinde planlı bakım dolayısıyla Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzerinden Türkiye'ye gaz sevkiyatını geçici durduracağı bildirildi.

Gazprom, Mavi Akım'ı 15-23 Mayıs'ta bakıma alıyor
MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom'un, 15-23 Mayıs tarihlerinde planlı bakım dolayısıyla Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzerinden Türkiye'ye gaz sevkiyatını geçici durduracağı bildirildi.
Gazprom'dan yapılan açıklamada, 15-23 Mayıs tarihlerinde Mavi Akım doğalgaz boru hattında çeşitli bakım ve onarım işlemleri yürütüleceği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu tarihlerde, Mavi Akım boru hattından Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatının yapılamayacağı kaydedildi.
Gazprom geçen yıl Mavi Akım üzerinden Türkiye'ye 15,8 milyar metreküp gaz göndermişti. Türkiye, Rusya'dan ithal ettiği doğalgazın yaklaşık yüzde 50'sini Mavi Akım hattından sağlıyor.
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DOĞALGAZEnerjiGazpromMavi Akım
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