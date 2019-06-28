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Gazprom stratejik projelerinden nakit akışı bekliyor

- Gazprom Başkanı Aleksey Miller: - "TürkAkım, Kuzey Akım 2 ve Sibirya’nın Gücü gibi projelerin devreye alınmasıyla işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışımız artacak"

Gazprom stratejik projelerinden nakit akışı bekliyor
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MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, şirket olarak geçen yıl stratejik projelerin geliştirilmesine odaklandıklarını belirterek, "TürkAkım, Kuzey Akım 2 ve Sibirya’nın Gücü gibi projelerin devreye alınmasıyla işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışımız artacak." dedi.

Miller, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki doğal gaz transit sözleşmesinin bu yıl sona ereceğini hatırlatan Miller, "Ukrayna, mevcut transit sözleşmesinin süresi dolmadan, Avrupa Birliği mevzuatı uyarınca yeni bir transit sözleşmesi imzalayamaz. Biz Rusya olarak mevcut transit sözleşmesini uzatmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz." diye konuştu.

Rus gazını Almanya’ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesinde inşaatın takvim doğrultusunda ilerlediğini aktaran Miller, "Proje takviminde bir gecikme söz konusu değil. Projenin bugüne kadar yüzde 60,4’lük kısmı tamamlandı." ifadesini kullandı.

Gazprom’un yatırım döngüsü açısından tepe noktaya ulaştığına işaret eden Miller, "Geçen yıl stratejik projelerin geliştirilmesine odaklandık. TürkAkım, Kuzey Akım 2 ve Sibirya’nın Gücü gibi projelerin devreye alınmasıyla işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışımız artacak." şeklinde konuştu.

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle ise yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

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Doğal GazEnerjiGazpromRusya
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