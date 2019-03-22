Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon dünya moda mersin
TÜROB’da Yeni Sayfa 
Yeni başkan Eresin oldu
Listedeki tek Türk
Listedeki tek Türk
Kebabın adı “Adana”
Kebabın adı “Adana”
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi

Gazprom, Ukrayna ile doğal gaz sözleşmesini uzatmak istiyor

- Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller: - "(Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı) Bu anlaşma 31 Aralık 2019’da sona eriyor ve Gazprom mevcut anlaşmayı uzatmaya hazır”

Gazprom, Ukrayna ile doğal gaz sözleşmesini uzatmak istiyor
banner17

MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, Ukrayna ile bu yılın sonunda sona erecek doğal gaz sevkiyat anlaşmasını uzatmaya hazır olduklarını bildirdi.

Miller, başkent Moskova’da Başbakan Dimitriy Medvedev ve bazı Ukraynalı siyasetçilerle ile bir araya geldi.

Gazprom’un Ukrayna üzerinden Avrupa’ya doğal gaz sevk etmesine olanak sağlayan anlaşmayı anımsatan Miller, “Bu anlaşma 31 Aralık 2019’da sona eriyor ve Gazprom mevcut anlaşmayı uzatmaya hazır.” dedi.

Ukrayna’ya yönelik doğal gaz ihracatını da müzakere etmeye hazır olduklarını belirten Miller, “Elbette Ukrayna’ya sevk edilecek doğal gazın fiyatını konuşmak için erken. Ancak yeni bir sözleşmede Ukraynalı son tüketiciler için fiyatların, günümüz fiyatlarından yüzde 25 daha ucuz olacağına emin olabilirsiniz.” diye konuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya 194,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederken, söz konusu gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiGazpromRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5