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Gazprom'a Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nden red

-Naftogaz, Gazprom’un Ukrayna’dan 56 milyar dolar alacak talebini Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin reddettiğini açıkladı

Gazprom'a Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nden red

KİEV (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom’un, doğalgaz satışından dolayı Ukrayna enerji şirketi Naftogaz’dan 56 milyar dolarlık alacak davasını Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde kaybettiği bildirildi.

Naftogaz enerji şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Gazprom’un 2009-2017'ye ait “al ya da öde” kapsamında sağlanan doğalgaz satışından Ukraynalı Naftogaz’dan toplam 56 milyar dolar alacak talebini reddettiğini duyurdu.

Naftogaz’ın gelecekteki sözleşme hacmi yükümlülüklerini 10 kattan daha fazla azaltmayı başardığı kaydedilen açıklamada, bu ölçünün gerçek ithalat ihtiyacına uygun hale getirildiği ifade edildi.

Naftogaz tarafından satın alınan doğalgaz fiyatının 2014 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 27 indirim ile bin metreküp birim fiyatının 485 dolardan 352 dolara düşmüş olduğu belirtilen açıklamada, sözleşmenin revizyonundan dolayı Naftogaz’ın 2014-2015 dönemindeki doğalgaz tedarikinden 1,8 milyar dolar tasarruf etmiş olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Uluslararası Tahkim Mahkemesi, sözleşmeyi Avrupa pazar standartlarına uygun hale getirerek ayrımcı hükümlerini geçersiz ilan etmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

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GazpromNaftogazUluslararası Tahkim Mahkemesi
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