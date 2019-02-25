Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Bursa mersin Mesut Balta
Üç finans ödülü birden
Üç finans ödülü birden
Lezzetin peşinde...
Lezzetin peşinde...
İlk operatör oldu
İlk operatör oldu
TESK'ten çağrı
TESK'ten çağrı
Yerli stent yolda
Yerli stent yolda

Gazprom'da kritik istifalar

- Gazprom'da iki başkan yardımcısı istifa etti

Gazprom'da kritik istifalar
banner17

MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom'un başkan yardımcıları Aleksandr Medvedev ve Valeriy Golubev’in görevlerinden ayrıldıkları bildirildi.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Medvedev ve Golubev’in başkan yardımcılığı görevlerinden istifa ederek şirketten ayrıldıkları belirtildi.

Medvedev’in Zenit futbol kulübündeki görevlerine odaklanacağına işaret edilen açıklamada, istifa kararlarının Gazprom Yönetim Kurulu tarafından onaylanacağı kaydedildi.

Yaklaşık 17 yıldır Gazprom bünyesinde çalışan Medvedev, şirketin ihracat faaliyetlerini kontrol ediyordu. Golubev ise 16 yıl çalıştığı Gazprom’da yerel doğal gaz piyasalarını ve şirketin Belarus ile ilişkilerini yönetiyordu.

Söz konusu istifa kararlarının, Gazprom üst yönetiminde 2011’den beri yaşanan en önemli değişiklik olduğu belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EnerjiGazpromMedvedev
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5