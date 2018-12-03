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Gazprom'dan Avrupa'ya 200 milyar metreküplük ihracat hedefi

- Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev: - "Avrupa’dan 2020’ye kadar ilave doğal gaz sevkiyat talepleri aldık. Avrupa’ya doğal gaz ihracatımızın bu yıl 200 milyar metreküpü geçmesini bekliyoruz"

Gazprom'dan Avrupa'ya 200 milyar metreküplük ihracat hedefi
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MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Avrupa’dan 2020’ye kadar ilave doğal gaz sevkiyat talepleri aldıklarını belirterek “Avrupa’ya doğal gaz ihracatımızın bu yıl 200 milyar metreküpü geçmesini bekliyoruz.” dedi.

Medvedev, başkent Moskova’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Çin’e doğal gaz ihracatıyla ilgili müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Sibirya’nın Gücü adlı boru hattı projesinin batı rotasıyla ilgili görüşmelerin, belirlenen takvim doğrultusunda devam ettiğini anlatan Medvedev, “Çin’e Sibirya’nın Gücü projesinin batı rotasından doğal gaz ihracatıyla ilgili istişareler en yakın sürede başlayacak. Bu konuda gereken irade siyasetin en üst seviyesi tarafından gösterildi.” diye konuştu.

Avrupa’ya yönelik doğal gaz ihracatında da artış beklendiğine işaret eden Medvedev, “Avrupa’dan 2020’ye kadar ilave doğal gaz sevkiyat talepleri aldık. Avrupa’ya doğal gaz ihracatımızın bu yıl 200 milyar metreküpü geçmesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazprom’un inşasına devam ettiği Sibirya’nın Gücü doğal gaz boru hattı projesinin doğu rotasıyla Çin’in iç pazarına yönelik yıllık 38 milyar metreküplük doğal gaz ihracatı hedefleniyor.

Projede “batı rotası” olarak adlandırılan boru hattıyla ise Çin’in batısına yıllık 30 milyar metreküplük doğal gaz ihracı planlanıyor.

Gazprom geçen yıl Avrupa'ya 194,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç etmişti.

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AvrupaçinDoğal GazEnerjiGazpromRusya
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