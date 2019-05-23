Gazprom'un değeri 5 trilyon rubleyi geçti

MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom'un piyasa değeri 5 trilyon rubleyi geçti.

Moskova Borsası verilerine göre, Gazprom'un hisse değeri günün ilk yarısında yüzde 1,7'lik artışla 212,2 rubleye ulaştı.

Şirketin hisseleri böylelikle Haziran 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Gazprom'un piyasa değeri de 5 trilyon ruble (yaklaşık 77 milyar dolar) seviyesini geçti.

Gazprom, yaklaşık 5,2 trilyon rublelik piyasa değerine sahip Sberbank'ın ardından Rusya'nın en değerli şirketleri arasında ikinci sırada yer alıyor.