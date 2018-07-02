Gazprom'un doğalgaz üretimi arttı

MOSKOVA (AA) – Rus enerji şirketi Gazprom'un doğalgaz üretimi bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 253 milyar metreküpe çıktı.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğalgaz ihracatının bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 101,2 milyar metreküpe yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde şirketin Rus pazarındaki doğalgaz satışlarının da yüzde 5,4 arttığı kaydedilen açıklamada, "Doğalgaz üretimi bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 253 milyar metreküpe çıktı." ifadesi kullanıldı.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, bir süre önce yaptığı açıklamada, 2018 sonuna kadar Avrupa’ya 200 milyar metreküp doğalgaz temin ederek rekor seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi konumundaki Gazprom, Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılıyor. Gazprom, Avrupa'ya geçen yıl 194,4 milyar metreküp doğalgaz ihraç etti.