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Gazprom'un karı yüzde 44,2 arttı

- Gazprom'un net karı yılın ilk çeyreğinde 535,9 milyar rubleye çıktı

Gazprom'un karı yüzde 44,2 arttı
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MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom'un net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 artarak 535,9 milyar rubleye yükseldi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ocak-mart döneminde şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 2,3 trilyon rubleye çıktı.

Söz konusu dönemde şirketin net karı yüzde 44,2 artarak 535,9 milyar ruble (yaklaşık 8,3 milyar dolar) oldu.

Şirketin net borcu ise yüzde 6 azalışla 3 trilyon rubleye gerilerken, Gazprom, 2019’a ilişkin yatırım tutarı tahminini bir önceki tahminine göre yüzde 0,76 oranında azaltarak 2 trilyon rubleye (yaklaşık 32,2 milyar dolar) düşürdü.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi Gazprom’un net karı geçen yıl 1,5 trilyon ruble olarak gerçekleşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiGazpromRusya
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