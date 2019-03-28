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GDZ Elektrik Dağıtım seçim hazırlıklarını tamamladı

ANKARA (AA) - GDZ Elektrik Dağıtım tarafından, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir ve Manisa'da kesintisiz hizmet için ek tedbirler alınarak hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.Şirketten yapılan açıklamada, yerel seçimde işlemlerin...

GDZ Elektrik Dağıtım seçim hazırlıklarını tamamladı
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ANKARA (AA) - GDZ Elektrik Dağıtım tarafından, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir ve Manisa'da kesintisiz hizmet için ek tedbirler alınarak hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yerel seçimde işlemlerin geç saatlere kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak, İzmir ve Manisa'da elektrik dağıtım tesislerinde kesintisiz ve kaliteli enerji arzı için ek tedbirler alındığı belirtildi.

31 Mart'ta sabahın erken saatlerinden oy sayımının tamamlanacağı saate kadar yönetim kadrosu ve tüm ekiplerin görev başında olacağı kaydedilen açıklamada, her iki ilde de valilik, kaymakamlık, kolluk kuvvetleri ve diğer paydaşlarla koordinasyon içinde çalışılacağı vurgulandı.

Açıklamada, İzmir, Manisa ve ilçelerde seçim süresince bin 41 arıza onarım personelinden oluşan 227 ekip ile muhtemel arızalara müdahalede bulunulacağı aktarılarak, ihtiyaç halinde ekip sayısının hızla arttırılabileceği, kritik noktalarda enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla elektrik hatlarının yapısal durumunun uygun olduğu yerlerde alternatif besleme planlarının da yapıldığı ifade edildi.

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31 Mart Yerel SeçimleriGDZ Elektrik Dağıtım
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