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GE en verimli rüzgar türbinini üretti

- GE Yenilenebilir Enerji, daha yüksek rüzgar hızı alan ve daha fazla enerji üreten 158 metre rotor çapına sahip 4,8 megavatlık yeni bir türbin üretti

GE en verimli rüzgar türbinini üretti

ANKARA (AA) - GE Yenilenebilir Enerji, daha yüksek rüzgar hızı alabilen ve daha fazla enerji üreten 158 metre rotor çapına sahip 4,8 megavatlık yeni türbinini üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu türbin yıllık enerji üretiminde önemli bir iyileşme sağlayarak düşük ve orta rüzgar hızlı sahalardaki müşterilerin enerji maliyetlerini düşürüyor.

GE'nin yeni türbininde yüksek teknolojili kanatlar, gelişmiş yük ve kontroller ile daha yüksek ve daha uygun maliyetli kuleler bulunuyor. Bu özellikler, LM Wind Power, Blade Dynamics ve GE'nin Küresel Araştırma Merkezi iş birliğinde geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GE Onshore Rüzgar Enerjisi İş Alanı Başkan ve Üst Yöneticisi Pete McCabe, türbinin, Almanya, Türkiye ve Avustralya gibi düşük ve orta rüzgar hızı olan bölgelerin yanı sıra ihale gibi süreçler için de uygun olduğunu belirterek, "Dünya genelinde birçok ülke, enerji maliyetlerini düşürmeye giderek daha çok önem veriyor." ifadesini kullandı.

GE'nin yeni 4,8 megavatlık rüzgar türbini 158 metrelik bir rotora ve 240 metreye kadar tepe yüksekliğine sahip bulunuyor. Daha büyük bir rotor ve yüksek kulelerin bir arada bulunması, türbinin daha yüksek rüzgar hızlarını almasını ve daha fazla enerji üretmesini sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
GEGE Yenilenebilir EnerjiRüzgar Türbini
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