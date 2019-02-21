İSTANBUL (AA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Ali Pandır, sıra dışı bir değişim ve dönüşüm döneminde olduklarını belirterek, "Geç kalma lüksümüz yok, değişimi yönetmek zorundayız." dedi.



Pandır, TKYD tarafından "Kurumsal Yönetim İçin: Değişim-Denge-Değer" ana temasıyla, bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi'nin açılışındaki konuşmasında, sıra dışı bir değişim ve dönüşüm döneminden geçildiğini belirterek, bu hızlı değişim döneminin, dengeyi kaybetmeden yönetme becerisini zorunlu kıldığını söyledi.



"Geç kalma lüksümüz yok, değişimi yönetmek zorundayız." ifadesini kullanan Pandır, şirketler için çevikliğin her zamankinden daha önemli olduğunu belirterek, şirketlerin gelecekte var olabilmek için değer yaratmak zorunda olduğunu vurguladı.



Pandır, "Dünyayı eskiden gördüğümüz pencereden seyretme ısrarcılığından kurtulmalı ve başka bakış açıları edinebilmeliyiz ki riski de fırsatları da artan geleceğin dünyasında var olabilelim." dedi.



Değişim süreçlerinde şirketlerin entegre düşünmesi gerektiğinin altını çizen Pandır, şirketlerin esnek ve dayanıklı olması ve yeniliklere açık olmasının hayati olduğunu ifade etti.





- "Yönetim kurullarında çeşitlilik önemli"





Sürdürülebilir bir büyüme için yönetim yapılarını çok daha öngörülü, vizyoner, dayanıklı ve esnek kılabilmenin yönetim kurullarının inisiyatifinde olduğuna dikkati çeken Pandır, şunları kaydetti:



"Bu da yönetim kurullarında çeşitliliğin önemini ortaya çıkarıyor. Sadece pay sahiplerinden, şirket yöneticilerinden veya aynı sektörden gelen kişilerden oluşan ve yıllarca değişmeyen yönetim kurullarının bu bozucu 'yıkıcı' (disruptive) teknolojik gelişmeleri ve bunlara bağlı riskleri önceden görmesi ve bu hızlı değişime ayak uydurması genelde zor oluyor. Değişik sektörlerden gelen ve belirli süre ile görev yapan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurullarına farklı fikir ve görüş ile bir dinamizm kattığını ve risklerin önceden teşhisi ve şirkete bu hızla değişen ortamda stratejik yol haritası çizmek için önemli bir işlevi olduğu görülüyor. Nitekim, bu faydayı gören halka açık olmayan aile şirketlerinde kanunen zorunlu olmadığı halde bağımsız üye istihdamının arttığını gözlemliyoruz."



Zirve kapsamında ayrıca "Değişim, Denge, Değer" ana temaları çerçevesinde üç oturum gerçekleştirildi.

Zirvenin "Kurumsal Yönetimde Ezber Bozan Uygulamalar" başlığıyla gerçekleştirilen “Değişim” temalı ilk oturumda, Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Vedat Akgiray ve OECD Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Finans Bölüm Başkanı Mats Isaksson, küresel trendler, dijitalleşme ve yapay zekanın kurumsal şirketlere etkileri, şeffaflıkta dijitalleşmenin önemi ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği konusunda dünyada yaşanan gelişmeleri ele aldı.



"Yönetimde Yeni Paradigmalar-Kurumsal Çeviklik" başlıklı "Denge" temalı oturumda, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Sezgin ve Koton Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, risk alma iştahı ve kurumsal yönetim ilişkisi; değişim ve iş yapış şekillerini dengelemek, aile şirketlerinde jenerasyon farkları ve yaratıcılık konularını tartıştı.



Zirvenin "Değer: Kurumsal Yönetim ile Değer Yaratmak" başlıklı son oturumunda ise Zorlu Enerji ve Vestel Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül İldeniz, RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucusu ve Danışma Kurulu Üyesi Salim Kadıbeşegil ile Merkezi Kayıt Kuruluşu Direktörleri Özgür Bülbül ve Özgür Uysal, yönetim kurullarında karar alma mekanizmalarında yaratıcılık, değer yaratılırken itibarın yönetilmesi; entegre düşünme ve finansal olmayan değer; yeni nesil şirketlerde kurumsal yönetim ile değer yaratmak konularını ele aldı.









