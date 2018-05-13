Geçen yıl AVM'ler 2,2 milyar ziyaretçi çekti

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'de geçen yıl alışveriş merkezlerinin (AVM) 2 milyar 200 milyon ziyaretçi çektiği bildirildi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, AA muhabirine, alışveriş merkezleri yatırımlarının ve merkezlere ilginin her geçen yıl arttığını belirtti.

E-ticaretin artmasının AVM'leri çok fazla etkilemeyeceğini ifade eden Belgü, "Alışveriş merkezlerini sadece alışverişlerin yapıldığı bir yer olarak görmememiz lazım. Buralar, insanların sosyalleştiği, bir araya geldiği yerler." dedi.

Türkiye'deki AVM'lerde 12 milyon metrekare kiralanabilir alan bulunduğunu, bu rakamın 2023 yılına kadar 15 milyon metrekareye çıkmasını beklediklerini dile getiren Belgü, "Alışveriş merkezi yatırımları biraz yavaşlayacaktır. Artık belli bir doyum noktasına ulaştı. Türkiye'de alışveriş merkezleri 2017 yılında 2 milyar 200 milyon ziyaretçi çekmiş. Bu sayının 2018 yılında da yükseleceğini düşünüyoruz. Hakikaten çok yoğun bir ziyaretçi sayısı. Bu da alışveriş merkezlerinin alternatifinin olmamasından kaynaklı bir durum."

Belgü, Türkiye'de AVM'lerin hızlı bir gelişim gösterdiğini ve 520 bin kişinin istihdam edildiğini vurguladı.

AVM'lerin yabancı sermaye çektiğine de dikkati çeken Belgü, şöyle devam etti:

"Türkiye'de alışveriş merkezlerine yaklaşık 58 milyar dolarlık yatırım var. Yabancı sermayenin yüzde 10'dan fazlası alışveriş merkezi olarak girmiş. Şu anda 402 alışveriş merkezi var, bu rakamın bu yıl sonunda 410'a ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yabancı sermayenin AVM'lere ilgisi devam ediyor. İstanbul'da 110 civarında, Ankara'da ve İzmir de ağırlıklı alışveriş merkezleri var ve bu şehirlerde çok fazla alışveriş merkezleri yapılmaması lazım. İstanbul'un bazı bölgelerine yapılabilir ama mesela Adana'da, Denizli'de, Bursa'da, Ankara'da ve Kayseri gibi illerde alışveriş merkezlerinin yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Yeteri kadar alışveriş merkezleri bu şehirlerde var ve yoğunluk var. Alışveriş merkezi olmayan şehirler var. O şehirlere kanalize olmak lazım ve daha seçici olmak lazım. Bazı alışveriş merkezleri de miadını dolduruyor. Onların da yenilenmeye ihtiyacı olacaktır."