Geçen yıl en çok Adana dürüm sipariş ettik

Online yemek siparişi sitesi Yemeksepeti, 2021'de en çok nelerin sipariş verildiğini açıkladı. Buna göre geçen yıl platformdan en çok Adana dürüm, lahmacun ve döner dürüm siparişi verildi. Tek seferde en çok sipariş verilen lezzet, 300 adetle çiğ köfte dürüm oldu. Bu dönemde meze siparişleri 4,5, kahve siparişleri 2,5, dondurma siparişleri ise 2 kat arttı. Kahvaltı mutfağında ise yüzde 73'lük sipariş artışı yaşandı.

En yüksek sepet tutarı 6 bin 250 TL'ye ulaştı. En çok sipariş veren kullanıcı yıl içinde 2 bin 47 defa Yemeksepeti'ni tercih etti. Yemeksepeti Banabi ile en çok tercih edilen market ürünleri arasında ise simit, çikolata ve soda yer aldı. 2021'de hayata geçen Yemeksepeti Mahalle aracılığıyla yerli esnaf en çok havuç, muz ve kıyma siparişleri aldı.

Geçen yıl Yemeksepeti, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle'nin sunduğu indirimlerle kullanıcılar 1.1 milyar TL tasarruf etti. Yemeksepeti'nin iş ortağı sivil toplum örgütlerine, 60 binden fazla kullanıcı tarafından 150 binden fazla bağış yapıldı. Diğer yandan, her üç Yemeksepeti kullanıcısından biri, siparişlerinde "Yeşili Koruyalım" seçeneğini işaretleyerek, plastik çatal, bıçak ve peçete kağıt istemedi ve böylece 61 ton plastiğin doğaya karışmasına engel oldu.