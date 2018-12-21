banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Allianz Bursa
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

Geçmişten Günümüze Başkentte Ahilik Paneli

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Ticaretin anayasası ahilik ilkeleriyle yeniden yazılmalı. Ahilik kültürü, zamandan ve mekandan bağımsız değerler ve kurallarla geçmişimizde olduğu gibi, geleceğimizde de var olmaya devam edecek, yol gösterici olacak" - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Esnaf, mütevazı dükkanının bir köşesinde 'Askıda ekmek var' diyen, evinizin anahtarını teslim edebileceğinizdir. Bu anlayışın ekonomik hayatta yok olmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz"

Geçmişten Günümüze Başkentte Ahilik Paneli
banner17

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticaretin anayasasının "ahilik" ilkeleriyle yeniden yazılması gerektiğini belirterek, "Ahilik kültürü, zamandan ve mekandan bağımsız değerler ve kurallarla geçmişimizde olduğu gibi, geleceğimizde de var olmaya devam edecek, yol gösterici olacak." dedi.

ATO ve Anka Enstitüsü iş birliğiyle oda binasında "Geçmişten Günümüze Başkentte Ahilik Paneli" düzenlendi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Ankara tarihinde ahilik teşkilatının ve kültürünün önemli yeri olduğunu söyledi.

Ahiliğin, Anadolu halkını hem ekonomik hem de ahlaki yönden geliştiren, kamil insanı temel alarak çalışma hayatını düzenleyen bir örgütlenme olduğuna işaret eden Baran, "Bugünün modern dünyasında ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve ara buluculuk gibi birçok kavram, ahilik teşkilatı çatısı altında Anadolu'da yaklaşık 700 yıl önce hayata geçirilmiştir." diye konuştu.

Ticari hayatta insan olmanın erdemlerinin yeniden hatırlanmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Baran, "Ticaretin anayasası ahilik ilkeleriyle yeniden yazılmalı. Ahilik kültürü, zamandan ve mekandan bağımsız değerler ve kurallarla geçmişimizde olduğu gibi, geleceğimizde de var olmaya devam edecek, yol gösterici olacak." ifadesini kullandı.

- "Ahilik anlayışının yok olmasına müsaade etmeyeceğiz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de ahiliğin, çıraklık, kalfalık, ustalık geleneğinin yaygınlaşmasında önem taşıdığını bildirdi.

Ahiliğin zanaat ve marifetlerini ortaya koyarken belirli düsturların öğrenildiği bir kültür olduğuna dikkati çeken Palandöken, haksız rekabetin önüne geçilmesinde esnaflığın önem taşıdığını dile getirdi.

Palandöken, anayasada "Devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır." hükmünün bulunduğunu hatırlatarak, sanayiciliğin ve tüccarlığın ilkokulunun esnaflık olduğunu anlattı.

Esnaf ve zanaatkarların vatandaşın güvenliği açısından da önemi olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnaf, mahalle kültüründe yoklukla varlık arasında dengeyi kurandır. Esnaf, mütevazı dükkanının bir köşesinde 'Askıda ekmek var.' diyen, evinizin anahtarını teslim edebileceğinizdir. Bu anlayışın ekonomik hayatta yok olmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz."

Anka Enstitüsü Başkanı Rafet Aslantaş moderatörlüğünde yapılan panelde, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Ankara Tarih Araştırmaları Merkezi Başkanı Şevket Bülend Yahnici, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Yusuf Ekinci ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıddık Çalık geçmişten günümüze başkentteki ahilik anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ANKA EnstitüsüATOBendevi PalandökenGeçmişten Günümüze Başkentte Ahilik PaneliGürsel BaranTESK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1