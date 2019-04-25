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GE'den 300 kişilik ek istihdam

ANKARA (AA) - GE Yenilenebilir Enerji bünyesindeki LM Wind Power'ın, Türkiye'deki rüzgar türbini fabrikasında 300 kişiyi daha istihdam edeceği bildirildi.Şirketten yapılan açıklamada, LM Wind Power'in İzmir Bergama’daki fabrikasında...

GE'den 300 kişilik ek istihdam
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ANKARA (AA) - GE Yenilenebilir Enerji bünyesindeki LM Wind Power'ın, Türkiye'deki rüzgar türbini fabrikasında 300 kişiyi daha istihdam edeceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, LM Wind Power'in İzmir Bergama’daki fabrikasında 450 kişinin çalıştığı kaydedildi.

Şirketin iş gücünün artırılmasıyla Avrupa ve Asya dahil, dünya çapındaki pazarlara türbin kanadı ihraç edeceği ifade edilen açıklamada, iş için açılan pozisyonların tüm profillerde, bilgi birikimi ve deneyim seviyesine açık olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LM Wind Power Avrupa Operasyon Başkanı Jesper Sørensen, Temmuz 2017’de açılan Bergama tesisinin LM Wind Power’ın dünya çapındaki 15’inci tesisi olduğunu belirterek, "Bergama fabrikamız, dünyaya daha fazla yenilenebilir enerji sağlamak hedefi adına çok önemli bir tesis ve Türkiye'ye olan bağlılığımızı temsil ediyor. Türkiye'deki rüzgar türbininin kanat fabrikasında değerlendirmek üzere 300 kişilik ek istihdam oluşturulacak. Bu atılımla bölgede kalifiye ve teknik iş kolları yaratmaya katkıda bulunmaktan büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
GEYenilenebilir Enerji
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