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Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Topaç, Finans Masası'na konuk olacak

- Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak - aafinans.com'dan canlı yayınlanacak toplantı, yarın saat 10.30'da başlayacak

Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Topaç, Finans Masası'na konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanacak toplantı, yarın saat 10.30'da başlayacak.

Erhan Topaç, AA Finans Masası'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.

Topaç'ın açıklamaları, AA Finans'ın Twitter hesabı "@aa_finans"tan da anlık takip edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AA Finans MasasıErhan TopaçGedik Yatırım
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