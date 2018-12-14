banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon Diane Arcas
Yeni başkan Mustafa Seçkin
Seçkin başkan oldu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi

Gediz Elektrik CBÜ’deki konferansa enerji kattı

ANKARA (AA) - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ yetkililerinin, Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) İktisat Kulübü tarafından organize edilen “Bölümünü Seç‘18” konulu konferansa katıldığı bildirildi....

Gediz Elektrik CBÜ’deki konferansa enerji kattı
banner17

ANKARA (AA) - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ yetkililerinin, Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) İktisat Kulübü tarafından organize edilen “Bölümünü Seç‘18” konulu konferansa katıldığı bildirildi.

Şirketin yazılı açıklamasına göre, CBÜ Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta öğrencilere kariyer gelişimi hakkında sunumlar yapıldı.

Aydem ve Gediz Elektrik İcra Kurulu Üyesi ve Satış Direktörü Hayrettin Üçüncü'nün de "İyi Bir Kariyer İçin Başarı Yol Haritası" temalı sunumuyla katıldığı konferansta, başarılı bir kariyer için öğrencilerin neler yapması gerektiği tartışıldı.

Konferansta katılımcılara enerji piyasası hakkında detaylı bilgi veren Üçüncü'ye sunum sonunda teşekkür belgesi verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aydem Elektrik Perakende Satış AŞGediz Elektrik Perakende Satış AŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1