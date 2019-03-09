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Gediz Elektrik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Kariyer Günleri'ne katıldı

ANKARA (AA) - İzmir ve Manisa illerinde faaliyet gösteren Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, geleneksel İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Kariyer Günleri etkinliğine katıldı. Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, istihdam...

Gediz Elektrik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Kariyer Günleri'ne katıldı
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ANKARA (AA) - İzmir ve Manisa illerinde faaliyet gösteren Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, geleneksel İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Kariyer Günleri etkinliğine katıldı.

Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, istihdam yaratmaya devam etmek, öğrencileri enerji sektörüne kazandırmak ve İEÜ ile ortaklaşa düzenlenen Yetenek Yönetimi Projesi'ni sürdürmek amacıyla 5 Mart'ta düzenlenen organizasyonda, üniversite öğrencileri ve mezunları ile bir araya geldi.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen, Türkiye'nin ve dünyanın lider firmalarının stant açtığı etkinlik sayesinde, katılımcılar Gediz ile iletişim ağı oluşturarak, işe alım prosedürleri hakkında bilgi edinme ve iş ve staj başvurusu yapma şansı yakaladı.

İEÜ iş birliğiyle 2018 yılının ekim ayından beri sürdürülen Yetenek Yönetimi Projesi, İEÜ lisans öğrencilerine 3. ve 4. sınıfta iş hayatını tecrübe etme ve pratik yapma imkanı sağlıyor.

Bu proje ile hem Gediz Elektrik’in talep ettiği genç ve nitelikli insan kaynağının sağlanması hedefleniyor, hem de İEÜ'lü öğrencilerin mezun olacakları bölüm ve ilgi alanlarına göre istihdam sağlanması öngörülüyor.

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde faaliyet gösteren Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ kuruluşu olan Gediz Elektrik, İzmir ve Manisa bölgelerinde yaklaşık 3 milyon müşteriye hizmet veriyor.

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AydemGediz Elektrikİzmir Ekonomi ÜniversitesiKariyer Günleri
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